Ao vivo: Nazaré diz que SUS foi sucateado e no Senado, vai lutar para derrubar teto de gastos

A candidata à senadora Nazaré Araújo (PT) é a primeira entrevistada do ContilNet nesta sexta-feira (16), na rodada de entrevistas promovida pelo site em parceria com a San Francisco Filmes com todos os candidatos majoritários nas eleições 2022.

Ex-vice-governadora, Nazaré é procuradora do estado há 30 anos e tem histórico com a política não apenas como candidata, mas por ser filha da ex-deputada federal e ex-primeira dama do Acre Maria Lúcia Melo de Araújo e do primeiro governador eleito do Acre, José Augusto de Araújo.

Durante a entrevista, a candidata foi questionada sobre sua proposta do Banco da Mulher.

“Os lares são chefiados por mulheres, que tem o menor acesso na questão de emprego e renda, e mesmo quando estão no mercado de trabalho, ganham menos. Temos uma gravidade que é a violência com as mulheres no nosso estado, então precisamos de uma abordagem muito específica para essa matéria. O Banco da mulher é exatamente pensando nisso”, disse.

Nazaré lamentou o número de acreanos que estão deixando o Acre em busca de emprego e disse que uma de suas propostas para mitificar o problema é formar os jovens e prepara-los para o mercado de trabalho aliado à facilidade para que mais empresas se instalem no estado.

“É triste ver os acreanos indo para outros estados em busca de empregos, sendo que temos aqui a possibilidade de gerar as oportunidades”, disse a candidata, colocando a oferta de cursos técnicos e de formação de nível superior em todo o estado como um dos eixos centrais.

Ao falar sobre saúde, a candidata defende políticas públicas para os idosos e disse que no Senado vai lutar para derrubar a a PEC 241, que estabelece o teto de gastos públicos congelando investimentos para áreas como saúde e educação: “O SUS foi sucateado. O primeiro compromisso é uma representação considerável nos planos do presidente Lula e voltarmos a investimentos progressivos na saúde e educação”, asseverou.

Confira a entrevista ao vivo: