Após vídeo de acreano viralizar, Tirullipa compartilha, faz declaração e enlouquece web: “amei ela”

Após participação no programa da apresentadora Eliana no SBT, o influenciador de Sena Madureira, no Acre, Thawan Martins, se tornou um dos assuntos mais comentados na internet. Uma verdade celebridade da web, mais de 40 mil pessoas já seguem o senamadureirense.

O vídeo onde Thawan aparece fugindo de um bezerro foi compartilhado por vários famosos, entre eles o humorista brasileiro Tirullipa Jr, filho do cantor, palhaço e político Tiririca.

O vídeo já ultrapassou a marca de 215 mil curtidas e mais de 5 mil comentários. Na legenda, o cearense escreveu: “As boiadeira não dar pra encarar”. As boiadeiras: 😂🤣🤪 Joventino longe da Juma marruá KKKKKK. Gente que tiver o @ dela me manda aquiiii amei ela’. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥Ops, já me mandaram aqui achei @thawanmarttins”. 👏🏼👏🏼👏🏼👊🏼🤪

Assista:

https://www.instagram.com/reel/CiBEPulAeAJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D