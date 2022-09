Arrecadador do Comando Vermelho é ferido com quatro tiros em Rio Branco

Luiz Cláudio Andrade Santos, 42 anos, vulgo “Claudinho” ou “Gaúcho”, foi ferido a tiros, quando caminhava na madrugada deste domingo (4), na Rua da Laranja, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Claudinho é uma das lideranças da facção Comando Vermelho e exercia o papel de arrecadador, ou seja, ele fazia as cobranças das dívidas e guardava o dinheiro da facção, como se fosse uma espécie de “contador do crime”.

O homem caminhava pela rua da Laranja, quando foi surpreendido por dois bandidos que chegaram em uma motocicleta e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, se aproximou da vítima e realizou vários disparos, sendo que dois tiros acertaram a cabeça, um nas costas e outro na perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Moradores que ouviram os disparos e foram ver o que tinha acontecido acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam à vítima em estado de saúde gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal e realizaram também uma ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).