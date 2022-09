Atirador de escola russa é ex-aluno e vestia blusa com símbolo nazista

O homem que matou 13 pessoas a tiros e deixou outros 20 feridos no ataque a uma escola russa é ex-aluno da instituição de ensino. O caso ocorreu nesta segunda-feira (26/9), na cidade de Izhevsk.

De acordo com o Comitê Investigativo da Rússia, o homem usava uma camiseta preta com uma suástica (símbolo nazista) bordada. Além disso, ele cobria o rosto com uma balaclava e portava duas pistolas. O atirador tirou a própria vida após o atentado.

Segundo as autoridades, ele foi identificado como Artem Kazantsev. O homem tinha 34 anos e não portava documentos oficiais.

Investigadores do Comitê Investigativo da Rússia realizam buscas na residência do criminoso e apuram a relação do homem com ideologias neofascistas e nazistas.

“Suas opiniões estão sendo estudadas. Sua adesão às visões neofascistas e à ideologia nazista está sendo avaliada”, informou o comitê em comunicado oficial.

De acordo com as autoridades, seis mortos são adultos e as demais sete vítimas, crianças. Entre os 20 feridos, há 14 crianças e sete adultos.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se pronunciou sobre o caso. Ele “lamentou profundamente” o crime, que chamou de “ataque terrorista desumano”.