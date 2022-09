Ator da Globo posta foto nu e desabafa: ‘Me sentindo gostosa’

Silvero Pereira, que vive o Zaquieu em “Pantanal”, novela da Globo, resolveu causar nas redes sociais nesta quinta-feira (1). O ator, de 40 anos, fez a temperatura subir ao publicar imagens no Instagram Stories como veio ao mundo. “Acordei me sentindo gostosa”, escreveu ele em uma das fotos.

Recentemente, o artista mostrou em seu Instagram a cidade cenográfica da novela ‘Pantanal’, montada nos Estúdios Globo, localizado em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator compartilhou detalhes da tapera de ‘Juma’, o galpão dos peões e a fazenda de ‘Zé Leôncio’.

“Vou mostrar pra vocês como é o Pantanal aqui dentro do estúdio. A tapera da ‘Juma’ é assim. Ali é o galpão dos peões. Do lado de cá é a fazenda do ‘Leôncio’. Aqui é o Pantanal”, disse ele filmando cada lugar específico, que fica bem pertinho um do outro. O Pantanal, no entanto, é um painel grande, que fica em frente à entrada da casa de ‘Zé Leôncio’.

Nas redes sociais, internautas se impressionaram com cada detalhe, que torna tudo real. Segundo alguns comentários, a cenografia parece ser realmente os lugares do Pantanal.

“A Globo é a Globo, esquece. A número um absoluta nas teledramaturgia brasileira”, escreveu uma pessoa. “A Globo é a maior e eu posso provar… Olha esse cenário, pelo amor de Deus”, elogiou outra. “Estou chocada! É impressionante como fazem tudo parecer tão real”, disse uma terceira.

Vale lembrar que até junho, as gravações do folhetim eram feitos no Pantanal. Lá, o espaço usado como a tapera de Juma, por exemplo, era uma casa abandonada na fazenda de Almir Sater. No entanto, desde que retornaram da região, as filmagens têm sido feitas apenas nos Estúdios Globo, no Rio.

Silvero Pereira exibe cueca suada de José Loreto

Na semana passada, Silvero Pereira encontrou e mostrou uma cueca de José Loreto pendurada em um dos cantos do camarim da gravação da novela ‘Pantanal’. “Sei que é sonho de consumo de muita gente, mas ninguém merece vir trabalhar e dar de cara com uma cueca do José Loreto suada”, brincou o ator.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nos stories do Instagram. Após ter sua cueca exposta, o ator respondeu: “É que eu dancei muito”, brincou o namorado de Rafa Kalimann, que dá vida ao personagem ‘Tadeu’, na novela das 21h da ‘TV Globo’.