Avião que levava o presidente Jair Bolsonaro arremete no Aeroporto da Pampulha

De acordo com fontes ouvidas pelo g1, a torre de controle coordenou a ação com o piloto da aeronave. Já a assessoria do aeroporto afirmou que, devido à necessidade do procedimento de limpeza da pista após a identificação de uma carcaça de pássaro, “o avião presidencial, cujo pouso estava previsto para às 16h20, foi orientado pela torre de controle a aguardar a autorização de pouso com normalidade, o que aconteceu às 16h38”.