BBB23: Boninho revela detalhes da nova edição; confira o vídeo

O ‘BBB23’ ainda não começou, mas está dando o que falar. Boninho usou as redes sociais para dar um “spoiler” sobre a nova edição. O diretor contou que o reality show vai começar antes e que o público vai participar muito. De acordo com o vídeo postado em seu Instagram, a informação “vazada” foi tirada do plano de patrocínio do programa.

“Não sei se eu podia contar, mas a Globo lançou, segunda-feira (29), o plano de patrocínio no Big Brother. E lá tem um monte de informações, um monte de ideias que a gente está gerando para o programa. Vou ter que dar um spoiler pra vocês. O Big Brother vai começar antes, ah mas isso vocês já ouviram várias vezes. Mas dessa vez é diferente e vocês vão participar muito. É muito legal!”, afirmou ele.

A publicação rendeu comentários de seguidores anônimos e famosos, entre eles o apresentador do ‘BBB’, Tadeu Schmidt. “Saudaaaaaaaadeeeeeeee!!!! Por mim, a gente começa HOJE!!!🤪 Vaaaaaaamooooooo!!!!!😁”. O ator Ary Fontoura também mostrou estar atendo às novidades do programa. “Já tô pronto 😍😍❤️❤️”, comentou.

A fala de Ary, veterano na TV brasileira, de 89 anos, foia apoiada por muitos seguidores, que afirmaram querer ver o artista na casa. “@aryfontoura vai ser engraçado vc indo…booora”, disse um. “@jbboninho Ei devia botar @aryfontoura ele é muito massa”, pediu outro. “@jbboninho ia ser tudo o @aryfontoura dentro do bbb😍”, falou outra.

Vira e mexe, o diretor “quebra” uma regra ou outra da atração global ao revelar detalhes. Há cerca de duas semanas, ele fez uma postagem em um dos locais das seletivas do ‘BBB’, em Porto Alegre. O diretor acabou mostrando algumas pessoas que podem ser possíveis participantes da próxima temporada no time ‘Pipoca’. No vídeo, o marido de Ana Furtado mostrou uma das atividades que as pessoas deveriam fazer.

“Seletivas @bbb Porto Alegre! Começou a corrida!!! #bbb23 #seletivasbbb #pipocabbb #bigdaybbb23”, escreveu Boninho na legenda. A publicação surpreendeu, pois raramente se fala das seletivas para manter e sigilo os candidatos que compõem o elenco do programa. São muitas etapas para os anônimos entrarem no reality show. Mas os famosos que estiveram lá contaram que foram entrevistados e passaram por testes antes de serem aceitos.

Gil do Vigor, que participou do ‘BBB21’, não escondeu seu carinho pela atração que mudou sua vida. “Como eu queria fazer a seletivaaaaaaaa. Sinto tanta falta do bbb e não cheguei a fazer seletiva presencial”, comentou ele. “To com pena do elenco do 23 [risos] vocês são muito criativos hahahahaha”, escreveu Eliezer. “Boa sorte para todos”, desejou Laís Caldas. “Tudo”, disse Viih Tube.

Em tempo, depois de especulações se o ator Eri Johnson estará no BBB23, Boninho se pronunciou. “É, não deu pra segurar e eu acabei vindo. ‘O Eri está morando em São Paulo e vem na praia quase todo dia’. Não gente! Eu vim domingo e hoje. Está bom não está?”, disse ele.

As inscrições para a nova edição foram reabertas no dia 30 de julho e Boninho anunciou que eram as últimas vagas. Por meio de um vídeo, o diretor do reality show mais assistido do país revelou detalhes sobre os próximos passos do processo seletivo e os estados que estão inclusos nessa nova leva, considerada a última chance, tendo em vista as poucas vagas que ainda restam.

“Prestem atenção, galera do ‘BBB’. Segunda, a partir das 10h, dia 1º, a gente reabre as inscrições do Sudeste. A gente vai ver pessoal de Belô [Belo Horizonte], São Paulo e Rio de Janeiro… E a caravana continua! Porto Alegre é a próxima parada, e eu vou estar lá”, disse ele, na ocasião.