Bruna Marquezine vende mansão de R$ 15 milhões para Teló; FOTOS

O cantor Michel Teló acabou de comprar a mansão que pertencia a atriz Bruna Marquezine, com direito a cinema e balada, no valor de R$ 15 milhões. O sertanejo adquiriu a residência luxuosa, que fica localizada em um condomínio fechado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

As informações da transação são do colunista Lucas Pasin, do UOL. De acordo com ele, a atriz morava no local desde 2018 e chegou a comentar sobre seu imóvel para a revista Casa Vogue. “Minha relação com a casa é de muito carinho e serenidade. É onde eu me sinto acolhida de fato. Um lugar de segurança e aconchego”, afirmou Bruna.

Ultimamente ela tem passado muito tempo fora do Brasil, aproveitando pouco sua casa. Isso foi um dos motivos que fizeram a atriz vender a mansão, possui 890m² de área construída no térreo, além de mais 400m² no subsolo, que inclusive é onde está localizada sua balada. Confira as fotos:

Casa Vogue Casa Vogue

