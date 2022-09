Colisão entre carros seguida de capotamento deixa mulher ferida no bairro Bosque

A motorista Rafaele Justino de Moura, 26 anos, ficou ferida após um colisão frontal seguido de capotamento na noite deste domingo (4), na Rua Hugo Carneiro, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Rafaele trafegava sentido bairro-centro em um carro modelo Gol, de cor prata e placa QLY-9952, quando acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com um veículo modelo Étios, de cor prata e placa QLU-6753, que trafegava sentido oposto

Com o impacto da batida, o veículo Gol acabou capotando em via pública na frente da Câmara Municipal de Rio Branco, e Rafaele ficou no interior do carro até a chegada do socorro.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico, que chegou no local, retirou Rafaele de dentro do veículo e prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

Ainda segundo populares, o motorista do veículo Étios Rafaele estava apresentando odor etílico. Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos por um guincho e a rua foi liberada.