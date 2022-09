Concurso do INSS com vagas para o Acre tem edital publicado; salário é de quase R$ 6 mil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial da União, o edital do concurso público para 1.000 vagas de técnico do seguro social para todo o país.

Para o Acre são destinadas 14 vagas com exigência de nível médio ou curso técnico equivalente, sendo todas para a agência situada em Rio Branco. Do total, uma vaga é para pessoa com deficiência, e outras três para candidatos negros. O restante das vagas são destinadas à ampla concorrência.

Com carga horária de 40 horas semanais, o salário é de R$ 5.905,79.

As inscrições começam nesta sexta-feira (16) e podem ser feitas até 3 de outubro pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/inss_22. A taxa é de R$ 85.

Pessoas com cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde poderão pedir isenção total do valor da taxa de inscrição.

O certame terá provas objetivas que serão realizadas em 27 de novembro, além de curso de formação com carga horária de até 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno.

O candidato matriculado receberá auxílio financeiro correspondente a 50% do salário do cargo.

Veja o edital completo: