Condenado por estupro, Leandro prejudica Xande de Pilares e Disney

A condenação de Leandro Lehart a quase dez anos de prisão por estupro e cárcere privado ganhou às manchetes policiais na tarde desta sexta-feira (16/9) e acendeu o alerta vermelho na Disney Brasil, que o escolheu junto a Xande de Pilares para a celebração dos 80 anos do personagem Zé Carioca.

Amigo de longa data de Lehart, Xande ficou sabendo do caso pela internet. Já o projeto Os Zés do Brasil, um momento emblemático na história, virou uma grande incerteza.

A coluna LeoDias entrou em contato com a equipe de comunicação de Xande de Pilares, que nos informou que o artista foi convidado para interpretar a música composta por Leandro e gravar o videoclipe, mas que na época ele sequer sabia que a composição era de Leandro.

Durante as últimas horas, nossa reportagem também procurou a assessoria da Disney por mensagens e e-mail, mas não tivemos um retorno até a publicação desta nota.

As comemorações programadas pela gigante do entretenimento mundial envolvendo Zé Carioca se estenderiam pelos próximos 12 meses, incluindo diversas ações com a partipação deles juntos. Algo que a partir de agora não se sabe como ficará.

Além dos quase dez anos de prisão que Lehart terá que cumprir, o artista ainda deverá pagar uma multa na sentença que saiu no último dia 13 de setembro. A defesa dele possui sete dias para entrar com recurso, caso isto não ocorra o artista será preso logo após este prazo.

Anteriormente, Leandro chegou registrar um Boletim de Ocorrência onde afirma que uma jovem tentou extorquir dinheiro dele, a polícia ainda não abriu investigações para apurar o caso.