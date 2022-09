Em Sena Madureira, Governo conclui trabalho de reabertura no ramal do 60 e atende várias famílias

O Governo do Estado, por intermédio do Deracre, continua realizando em Sena Madureira o trabalho de reabertura e melhoramento de ramais, visando garantir o devido acesso ao homem do campo. Recentemente, as ações se concentraram no ramal do 60, situado na BR-364, entre Sena e Manoel Urbano.

Os moradores vinham reivindicando sua reabertura em razão da implantação do programa Luz para Todos, visto que, a empresa precisa de condições de tráfego para executar os trabalhos. “A determinação do governador Gladson Cameli é atender o maior número de moradores com o trabalho nos ramais. Aqui no 60, por exemplo, muitas famílias aguardavam essa reabertura e, graças a Deus, o trabalho foi exitoso”, comentou Nilson Areal, representante do Deracre em Sena.

Além do 60, a equipe do Governo também reabriu recentemente os ramais: Do 17, na região do Cassirian, ramais do baixo Macauã

Gleba São Jorge, do 17.

17 do Cassirian, saindo pelo 15, Baixo Macauã e, pela primeira vez na história, foi aberto o ramal do 1º de junho que sai no seringal Recife, alto rio Iaco.