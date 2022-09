Em Tarauacá e Feijó, Vanda Milani consolida seu nome ao Senado Federal

A chegada em Tarauacá de Sérgio Petecão, candidato ao Governo do Ace, e Vanda Milani, candidata ao Senado Federal, nesta quinta-feira, 22, foi seguida de uma caminhada que contou com a presença da maioria dos vereadores locais e percorreu as ruas centrais e região do comércio, num evento que movimentou toda a cidade e marcou um diferencial nestas eleições.

O povo não apenas acolheu como expressou livremente sua adesão às candidaturas através de acenos, abraços e manifestações positivas que deixaram claro que Tarauacá decidiu pela renovação e vai consagrar nas urnas do próximo dia 2 de outubro os nomes de Petecão e Vanda Milani. “Foi emocionante ver que nossa mensagem caiu na confiança da população”, disse a deputada.

Vanda Milani aproveitou para se reunir com autoridades e empresários locais e reafirmou sua disposição de, no Senado Federal, continuar beneficiando o município com recursos. Durante seu mandato, Vanda Milani garantiu emendas para construção de poços artesianos, construção de unidades básicas de saúde (PAB) e compra de equipamentos.

Feijó

A visita a Feijó, também nesta quinta-feira, 22, contou com uma carreata que movimentou todas principais ruas da cidade e serviu para confirmar a popularidade maciça de Vanda Milani e a preferência de seu nome para o Senado Federal. “Feijó sempre contou com minha sincera admiração e carinho que pude comprovar com os recursos que enviei ao município”, disse a deputada.

Ao longo do mandato, Vanda Milani garantiu emenda parlamentar para recapeamento de ruas, aquisição de ambulância e equipamentos para UBS, construção de 1 UBS tipo 1 e PAB, dentre outros benefícios que ficaram sob a responsabilidade da prefeitura de Feijó e do Governo do Acre, para a execução dos projetos.

Reunião com pescadores

De volta a Rio Branco, Sérgio Petecão e Vanda Milani se reuniram nesta sexta-feira (23) com pescadores. “Sou piscicultora e, portanto, pertenço a classe dos pescadores, uma categoria que sempre contou com todo meu apoio e atenção”, acrescentou a deputada.

Em seguida, Vanda Milani e Sérgio Petecão seguiram para Sena Madureira, onde uma nova carreata deverá, com toda certeza, reafirmar a popularidade e carisma dos líderes da coligação “Com a Força do Povo”, num movimento crescente que deverá resultar em vitória nas eleições deste ano. “Nossa candidatura é sinônimo de evolução a aposta num futuro promissor e que representa, sobretudo, esperança, confiança e certeza de dias melhores para toda nossa gente acreana”, finalizou a deputada.