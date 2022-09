EXCLUSIVO! Em vídeo, Bolsonaro declara apoio a Márcia para o Senado: “Trabalharemos juntos em Brasília”

Em destaque nos sites pelos índices alcançados na mais recente pesquisa Real Time Big Data divulgada, onde aparece em segundo lugar com 18% das intenções de voto, Márcia Bittar promete turbinar ainda mais a campanha com o apoio de ninguém menos que o presidente Jair Bolsonaro, presidenciável favorito dos acreanos.

Em vídeo cedido ao Blog do Ton, o presidente afirma que não tem dúvidas de que ele e Márcia trabalharão juntos em Brasília, pelo Acre e pelo país. “Agora estamos vivendo um novo momento. E no Acre, temos a Márcia Bittar. Tenho certeza que trabalharemos juntos em Brasília, pelo nosso Estado e pelo país. Então. Nesse momento, Márcia Bittar para o Senado”.

Desde que bateu o martelo pela disputa ao Senado, Márcia começou a percorrer por todo o Acre e já conta com o apoio de 12 prefeituras. O número representa mais da metade dos municípios do estado. Uma fonte ligada à campanha da senadora me disse, dias atrás, que a grande preocupação de Márcia até aqui foi inaugurar seus comitês, sendo o último na região do Jordão, onde foi recebida pelo prefeito Naudo Ribeiro. “Agora é que a campanha começa”, disse.

Com a disputa aberta, a briga pelo Senado vai ser boa. Quem não quiser cair, que se deite. Com os movimentos bem pensados, o barulho que tem feito e o dever de casa bem feito, repito o que já disse lá atrás: não subestimem a Márcia.

Confira:

ACESSE O BLOG DO TON E FIQUE POR DENTRO DOS BASTIDORES DA POLÍTICA ACREANA