Festival do Tambaqui deve acontecer simultaneamente em 11 cidades; confira

Os tickets já estão sendo comercializados, no valor de R$ 20 . Em Porto Velho, os tickets estão sendo comercializados no escritório da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri).

Nas cidades do interior do estado, os tickets podem ser adquiridos nos escritórios da Entidade Autárquica de Assistência e Extensão Rural (Emater-RO).

Segundo os organizadores do evento, a intenção do festival é promover, divulgar e incentivar o consumo do tambaqui dentro e fora de Rondônia.