Funcionária de hotel é demitida após filmar Axl Rose em Manaus

Uma fã e funcionária do hotel onde a banda norte-americana de hard rock Guns N’ Roses está hospedada, em Manaus, foi demitida após gravar um vídeo do vocalista Axl Rose em clima descontraído no local. A moça fez imagens do cantor e chegou a enviar o registro em um grupo de rede social, gerando sua própria demissão com o ato proibido.

O grupo está na cidade para um show que será realizado na Arena da Amazônia nesta quinta-feira (1). O vídeo feito pela funcionária foi gravado na última segunda-feira (29), mostrando o instrumentista no bar do estabelecimento, acompanhado de outras pessoas que fazem parte da equipe da banda.

As imagens acabaram viralizando e geraram uma enorme polêmica. A funcionária fez até mesmo uma publicação nas redes sociais aos prantos, contando que enviou o registro em um grupo de família e outro grupo social, sem o intuito de fazer o momento se tornar público e com grandes proporções.

“Quando percebi o que poderia acontecer, fui apagar para todos, mas o vídeo vazou mundialmente! Minha intenção foi a melhor possível, pois nunca faria nada para prejudicar ninguém… Muito menos quem me deu essa oportunidade única e principalmente os meus amores, né? Nem nos meus maiores sonhos imaginei servir um drink, ou dar boa noite para o maior astro do rock. Nossa lenda viva na selva”, comentou a ex-funcionária do hotel.

“Não corri, não gritei… Mantive a postura e respeitei todos eles! Mas, a minha saga por um autógrafo continua. Quem puder me ajudar eu agradeço de todo meu coração. Isso vai ficar pra história da minha vida, da minha filha, por gerações”, finalizou a mulher, que foi apoiada por diversos fãs da banda nas redes sociais. O regimento interno do hotel, no entanto, proíbe que funcionários filmem ou fotografem hóspedes.

Guns N’ Roses se apresentará pela primeira vez em Manaus, em um show na Arena da Amazônia, nesta quinta-feira (1). A apresentação faz parte da turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” na América do Sul, com 14 shows ao todo, sendo nove deles no Brasil. Os integrantes da banda estão no país desde a última segunda-feira.

Confira o vídeo do relato e do flagra de Axl Rose no Brasil: