Gianecchini fala em entrevista que fumou muita maconha e usou outras coisas; confira

Reynaldo Gianecchini, de 49 anos abriu o jogo sobre a sua experiência com drogas ao Flow Podcast, exibido na última quarta-feira (31). Na entrevista, o ator contou que não curti substâncias ilícitas, mas confessou que fumou maconha várias vezes. Ele também disse que não precisa disso para a diversão.

“Não sou de droga, graças a Deus. Posso falar isso com a boca cheia. Já fumei muito beck (maconha), mas eu não gosto, não é minha praia. (…) Até provei uma coisa ou outra, mas, de tanto medo, não senti nada. Descobri que realmente não é a minha, que não preciso para me divertir. Não preciso para nadar. Não quero”, declarou ele.

O artista revelou que uma vez refletiu sobre o uso da maconha e as sensações que ela causa, e, por isso, decidiu parar. “Aí teve um dia que eu falei: ‘por que eu estou fumando essa merda?’ Porque eu não gosto, me derruba… Não gosto dessa onda, eu fico totalmente retardado pra mim, então, não gosto de ficar nesse estado”, comentou.

Atualmente, ele consome bebidas alcoólicas. “Minha droga sempre foi a bebida. A bebida me cai bem, no sentido que eu não tenho ressaca, não perco a noção das coisas e me dá uma onda gostosinha, fico relax, a gente perde um pouco aquele sargentão controlador, e dá uma sensação gostosa”, comentou.

O ator continua: “Então, de vez em quando eu usufruo dessa sensação que é boa. Mas eu sempre fui meio cagão pra drogas. Imagina, já sou esse cara que quer provar tudo. Vai que eu gosto dessa casseta e não acho legal, porque a gente sabe aonde ela pode nos levar”, finalizou.