Giro do zodíaco: veja a energia do seu signo do mês de setembro

Olá pessoas mais um giro do zodíaco, fazendo diferença e sendo a energia consciência que constrói e liberta… Escolha é tudo! Confiram!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Uma estrada de sucesso e lutas, no final a merecida vitória que se obtém com inteligência emocional e apoio das pessoas, sejam amáveis com todos! Nos negócios, sucesso numa empreitada após longa negociação e interação com sua família profissional, usar o coração terá mais efeito que a formalidade, sintam as pessoas! Na saúde, com um emocional forte e tranquilo, qualquer estrada pode ser percorrida, caso contrário, irritações gástricas podem acontecer…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Aceitem a mudança que está acontecendo na vida de vocês, deixem ir o que deve ir e terminar o que deve acabar… Daí pra frente, segue o barco numa direção nova… Nos negócios, coisas que acabam e levam a novos patamares, fim de uma situação ou contrato, fim natural de um ciclo de evolução de carreira. Na saúde, cuidem da saúde íntima e do direcionamento energético e psíquico de vocês…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Justiça é o que se recebe por mérito, carma ou escolha… Tenham equilíbrio de levar a caminhada numa boa, pese, o que vocês falam… Um bom relacionamento está na diplomacia em empregar palavras e usar a tolerância… Nos negócios, mérito perante as situações no melhor e no pior, usem o bom senso para realizar algo que satisfaçam todas as aspirações… Sejam justos, porém clementes… Na saúde, cuidem dos rins e bebam bastante líquido neste período.

Câncer, de 21de junho a 22 de julho: O momento é para tomar as rédeas de uma situação e fazer diferença, aceitem a convocação para serem líderes! Tenham a maturidade de comandar pessoas com determinação e inspiração… Nos negócios, sirvam comandando e comandem servindo, aceitem sem medo a convocação e o reconhecimento da equipe da liderança e conhecimento de vocês! Sejam o diferenciado sucesso da ação coordenada… Na saúde, cuidado com a gula e abusos com comida…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Abram os braços para a liberdade e uma nova chance de encontrar o prazer de viver e curar feridas… Deixem uma nova chance acontecer e libertar conexões antigas… Nos negócios, uma nova chance de acontecer com velhos parceiros e clientes, sejam diferenciados pela conhecida qualidade e pelo encanto da surpresa… Na saúde, melhora de qualquer indisposição pelo fluxo positivo da energia…

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: É o período para vocês orientarem e ensinarem as pessoas com o conhecimento de vocês, perdoem e sejam uma conexão para outras consciências… A cura está dentro de vocês… Nos negócios, podem dar um curso ou instrução para a equipe e clientes, ou ainda estudarem alguma solução e escreverem instruções para aplicá-la. Na saúde, cuidem de uma boa alimentação, boa forma e do abdomen de vocês;

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Tenham ousadia de darem um salto de fé e confiarem no impulso do espírito! Vejam a realidade além do que ela é… De fato, façam tudo com originalidade… Nos negócios, um palpite de sorte pode fazer toda a diferença e mudar a negociação, acreditem na intuição e tenham ousadia! Façam acontecer em sincronia com o espírito! Na saúde, cuidado com a inconsequência e a irreflexão, além de impulsividade sem controle e questionamento…

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Coloquem o melhor de vocês para fora e abram os caminhos com fé e esperança! Tudo vale a pena quando a alma não é pequena… Acreditar é tudo pra fazer diferença! Nos negócios, esperança de bons resultados naquilo que se faz com fé e inspiração, ação original e carismática, impactando o cliente e equipe. Na saúde, fé e convicção que fazem a energia circular positivamente.

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Parem e observem a vida de vocês, sintam as pessoas, os pensamentos e acreditem na intuição… Escutem o que as pessoas tem a dizer e analisem o que sentem a respeito… Nos negócios, o segredo está em analisar a situação ouvindo o que os clientes e equipe tem pra dizer, combinando a intuição numa ação eficaz que satisfaça todos… Deixem rolar os pensamentos… Na saúde, façam yoga e meditação, recuperando a energia e sentindo o ambiente…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Sacrifício é necessário para qualquer conquista, sem sacrifício não existe recompensa e portanto, não há crescimento… O que vocês podem estar querendo deixar de abrir mão? Nos negócios, trabalho árduo para fazer diferença por detalhes e nas pequenas coisas, um passo de cada vez… Na saúde, cuidado com o excesso de atividade, que pode gerar stress intenso, vão por etapas, que tudo dá certo!

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Deixem o amor acontecer e fertilizar sentimentos, atitudes e pensamentos… Só o amor constrói e faz a grande diferença! Aquilo que desejam e trabalham, pode ser o tempo de fazer acontecer e concretizar! Permitam! Nos negócios, uma realização gratificante no trabalho e nos negócios, gerando abundância e fartura, alegria e otimismo! Deixem a festa acontecer, mas fiquem de olho no futuro… Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito!

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Hora de combinar esforços, pessoas, talentos e ideias para produzir uma solução única e original… O tempero do coração e da mente, produzem os melhores sabores da realidade… Nos negócios, uma tempestade de ideias com o cliente e equipe deve proporcionar um trabalho de grupo excepcional… Criem uma receita própria que valorizem todos! Na saúde, equilíbrio e balanceamento que curam qualquer coisa, alquimia de ervas.

Um excelente e mágico mês para todos!

