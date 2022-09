Homem é ferido com facada no peito ao tentar comprar drogas em Rio Branco

Manoel Arthur Nascimento Souza, 40 anos, foi ferido com um golpe de faca no peito na noite deste sábado (3), na travessa JK, no bairro Vitória, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações de uma amiga da vítima, Manoel havia pegado uma bicicleta emprestada e foi até uma residência próxima à travessa JK para comprar drogas. Ao chegar no local, os traficantes reconheceram a bicicleta que o homem estava usando e perguntaram porque ele tinha roubado a bike, gerando uma rápida discussão.

Um dos acusados, de posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o peito da vítima. Após a ação, Manoel saiu correndo e deixou a bicicleta no local.

A vítima correu até a casa de uma amiga e pediu ajuda. Ela ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado, para prestar os primeiros atendimentos a Manoel que, depois de ser atendido, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Porém, segundo os socorristas, pode se agravar.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos acusados e realizaram ronda na região, mas o acusado não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).