Homem foge e deixa para trás 120 trouxinhas de maconha e cocaína no bairro Nova Esperança

Na tarde desta quinta-feira, 22, uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu 95 tabletes e 31 pedras de substâncias entorpecentes no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

O material foi abandonado por um homem no momento em que empreendeu fuga a pé ao avistar uma equipe de policiais militares que fazia o patrulhamento no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas. A equipe realizou o acompanhamento do homem, porém não conseguiu localizá-lo.

O conteúdo apreendido – 95 tabletes (135 gramas) de substância aparentando ser maconha e 31 pedras (15 gramas) aparentando ser oxidado de cocaína – foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.