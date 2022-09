Homem tenta ajudar amigo durante briga e leva tiro na cabeça

De acordo com o boletim policial, o caso aconteceu em um bar de Candeias. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local para atender uma ocorrência com vítima de lesão corporal, a guarnição recebeu a informação de que um homem havia sido alvejado por arma de fogo.

Ainda no bar, com a ajuda de testemunhas, a PM descobriu que a vítima foi baleada após ajudar um amigo, que tentava evitar que um homem usasse o banheiro feminino do local. O amigo da vítima levou golpes de facadas ao impedir o suspeito de entrar no banheiro.