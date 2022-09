Idoso morre afogado no Rio Acre na Baixada da Sobral

O idoso Francisco Carlos Martins, conhecido como “Chico Branco”, de 70 anos, morreu afogado nas águas do Rio Acre na tarde deste domingo (4), na rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos militares do Corpo de Bombeiro do 3° Batalhão, eles foram acionado por populares que informaram que nas água do Rio Acre havia um homem afogado. Rapidamente os familiares do idoso e os bombeiros chegaram no local. Os militares começaram a realizar mergulhos e não tiveram êxito nas buscas. Foi pedido apoio para a equipe de mergulhadores do 2° Batalhão, que, com ajuda de equipamentos de mergulho, conseguiram encontrar o homem no fundo do rio.

Membros da família reconheceram o idoso e a área foi isolada para que a perícia fosse realizada. O corpo de Francisco foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede, onde passará por exames cadavéricos.

Populares informaram à reportagem que o idoso sabia mergulhar, mas costumava durante os mergulhos fazer “apineia”, ou seja, passava muito tempo embaixo da água. Antes de morrer o homem estava consumindo bebidas alcoólica e resolveu dar um mergulho e não subiu mais para a superfície.