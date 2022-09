Instrutor de autoescola é assassinado com tiro de garrucha na boca

Um instrutor de autoescola, identificado como Luiz Emerson Pires das Chagas, de 40 anos, mais conhecido como “Luizinho”, foi morto com um tiro na noite de segunda-feira, 05, no bairro Morada do Bosque, em Cacoal.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava de visita em uma casa localizada na Rua Projetada Z, em companhia de mais duas pessoas, quando dois homens chegaram ao local, estando um deles armado com uma garrucha.

Durante um desentendimento entre a vítima e um dos suspeitos, que falava o idioma espanhol, Luiz foi atingido com um único disparo de arma de fogo na região da boca e morreu no local.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima, que já possuía passagens pela polícia, foi liberado para uma funerária de plantão.

A Polícia Civil está investigando o caso e não descarta um possível acerto de contas.