Mão aberta: Jorge e Nazaré Araújo doam quase R$ 400 mil para candidatos proporcionais do PT

Não vai ser por falta de estrutura que os candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) deixarão de fazer campanha no Acre. Além do dinheiro recebido pelo Fundo Eleitoral, maior parte deles recebeu uma doação para lá de generosa dos candidatos majoritários da sigla.

Com doações que variam entre R$ 10 e R$ 20 mil, a depender do candidato, Nazaré Araújo, candidata ao Senado, e Jorge Viana, candidato a governador, doaram R$ 380 mil. Vale ressaltar que alguns não receberam e outros sequer precisam, como é o caso do deputado federal Leo de Brito que, concorrendo à reeleição, recebeu R$ 1 milhão da sigla, valor maior até que o enviado para Jorge Viana, que recebeu R$ 750 mil da Direção Nacional.

Nazaré, inclusive, é que mais doou, não teve pena de abrir a carteira e desembolsou ainda mais de R$ 114 mil para a campanha de Jorge Viana, que recebeu outro montante de empresários e pessoas físicas somando, com o fundo, mais de R$ 1 milhão.