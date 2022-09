Moradores de ruas são feridos a tiros enquanto caminhavam em via pública de Rio Branco

Antônio José Pereira da Silva, 39 anos, e Antônio Francisco Moura da Silva, 36, foram ferido a tiros na madrugada deste domingo (4), na Rua Marechal Rondon, no Bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um adolescente de 17 anos acabou furtando pela madrugada o carro Hyundai HB20 e placa OVG-8G32, do próprio pai, que é um cabo aposentado da Polícia Militar do Acre. A arma de fogo (9 milímetros) utilizada para ferir as duas vítimas também pertence ao PM e, na hora do furto carro, estava no porta-luvas.

Ainda segundo a Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando ouviu vários disparos de armas de fogo e, ao chegar na Rua Marechal Rondon, que fica entre um hotel e um posto de combustível no Papoco, viu dois homens caídos baleados e os estes disseram que o veículo havia fugido em direção a ponte Jucelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica.

Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos ao homem, que foi encaminhado Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Antônio Francisco foi atingido com um tiro no quadril e Antônio José foi alvejado com um tiro na mão esquerda.

Os policiais militares avistaram o veículo já na Ponte Metálica e foi feita uma perseguição policial, que passou pela Via Chico Mendes e foi para a Gameleira. No calçadão da Gameleira, os miliares viram um objeto sendo arremessado para fora do carro, que justamente era a arma de fogo já descarregada e, em seguida, o veículo bateu na Rua Pôr do Sol. O adolescente e o comparsa dele conseguiram fugir para o Bairro Cidade Nova.

No local do acidente, o pai do adolescente se apresentou e falou sobre o furto e que a arma é de propriedade do Governo do Estado do Acre, mas estava cautelada no nome dele e que o veículo é de sua propriedade. A área foi isolada e a perícia criminal realizou o trabalho na parte de levantamento de provas para confirmar a participação dos bandidos na dupla tentativa de homicídio.

O veículo e a arma de fogo foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).