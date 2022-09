Motos colidem durante acidente em Rio Branco; entregador é socorrido

O entregador Artur Sandri Susuarana da Silva, 23 anos, e um homem ainda não identificado ficaram feridos após uma colisão entre motos na noite desta quinta-feira (15), na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Artur estava realizando entrega de lanches e trafegava sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta e placa NAC-1902, quando acabou colidindo na traseira de outra moto que trafegava no mesmo sentido, modelo Titan de cor vermelha e placa QLX-4C25. Após a colisão, os dois motociclistas ficaram jogados no asfalto, mas somente Artur precisou de socorro médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado ao local, para dar os primeiros atendimentos. Artur havia caído e bateu a cabeça no asfalto e ficou aguardando a chegada do socorro. O outro motociclista ficou com escoriações no joelho e não precisou de atendimento médico. Artur foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, apenas com escoriações.

A Polícia Militar atrás do 2° Batalhão estiveram no local, isolando a área e ajudaram controlar o trânsito. O Batalhão de Trânsito, também foi ao local do acidente e aguardou a chegada da perícia criminal.

Após os trabalhos da perícia, as motocicletas foram removidos por um guincho e a pista foi liberada para o trânsito.