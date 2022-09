Nazaré diz que quando Jorge assumiu Governo, havia “ratos roendo o pé de pessoas dentro do PS”

Durante entrevista ao ContilNet, na noite desta sexta-feira (16), candidata à senadora Nazaré Araújo (PT) disse que ao assumir a gestão, o ex-governador Jorge Viana “chega inclusive a mencionar que houve casos de encontrar ratos roendo o pé de pessoas dentro do Pronto Socorro”, disse.

Nazaré defendeu o trabalho da frente popular na saúde do Acre, afirmando que foram as gestões petistas que reestruturaram o setor. “20 anos parece muito tempo, mas quando se entra e encontra a situação que foi encontrada, é preciso que estruture todo um serviço e referencie para receber recursos e expandir. Antes não havia o serviço de nefrologia, os pacientes tinham que se tratar fora, agora tem um serviço no Juruá, aqui em Rio Branco, onde as pessoas são buscadas em casa. Na nossa época, ocorreu primeiro transplante de fígado dentro do estado, houve o mutirão de cirurgias de catarata”, disse a candidata citando outros exemplos.

