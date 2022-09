Nazereth Araújo e Jenilson Leite são os entrevistados do ContilNet nesta sexta; acompanhe

As perguntas que serão feitas aos entrevistados serão de temas específicos. As ordens serão sorteadas no momento da entrevista: educação/cultura, saúde/segurança, emprego/renda e agronegócio. Além disso, a população pode participar por interação ao vivo nas plataformas em que serão transmitidas a entrevista.

Os candidatos participaram da rodada por ordem de sorteio realizado antecipadamente. Ney Amorim e Marcia Bittar cancelaram suas participações por conflitos na agenda, de acordo com as assessorias.