“Só vamos tratar sobre isso no 2º turno”, diz Jenilson sobre apoio a candidato ao Governo

Durante entrevista ao ContilNet, na noite desta sexta-feira (16), o candidato ao Senado, Dr. Jenilson Leite (PSB), disse que só vai apoiar um candidato ao Governo se houver segundo turno.

“Não foi possível uma aliança com nenhum candidato que está aí, então nossas energias estão focadas na nossa candidatura ao Senado e dos nosso deputados federais e estaduais, no segundo turno, voltaremos a discutir isso”.

Questionado sobre a quase aliança com o PT e os outros partidos da Federação da Esperança que caminhava para ocorrer, mas foi dissolvida às vésperas do prazo final para convenções partidárias, ele disse que o assunto só foi discutido até o dia da decisão de ser candidato ao Senado, depois, foi deixado para trás “e foquei na minha caminhada, não tenho mais tempo para pensar nesse assunto que girou e teve o seu tempo para ser pensado. Agora quero focar em pensar no que eu quero para a população do nosso estado”, garantiu.

Sobre um possível segundo turno entre Jorge Viana (PT) e Gladson (Progressistas), o entrevistador quis saber quem o candidato apoiaria.

“Seria injusto fazer esse apontamento, temos hoje vários candidatos em uma disputa que na minha opinião está bem difícil, temos pesquisas apontando uma coisa, mas andando nas ruas não é bem a realidade que vemos quando andamos nas ruas, digo isso tanto para o cenário de Governo quanto de Senado, então eu não vou colocar dois candidatos aqui no segundo turno, ainda temos 15 dias pela frente”, disse.

Assista a entrevista: