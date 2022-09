Primeiro preso por crime eleitoral no Acre agia em complô com servidora pública, diz polícia

O delegado de Polícia Civil de Feijó, Railson Ferreira, contou com exclusividade para o ContilNet como foi registrada a primeira prisão em flagrante por crime eleitoral no Estado, registrada no interior, nesta quinta-feira (29).

SAIBA MAIS: Coordenador de campanha é preso em flagrante por crime eleitoral no interior do Acre

O suspeito é coordenador de fiscais partidários e foi identificado como R.M.V, de 31 anos.

A prisão em flagrante originou-se de denúncias anônimas feitas diretamente para o telefone de um policial civil e por meio do disk denúncia (190) do CIOSP.

De acordo com o apurado, o homem flagrado agia em parcia com uma servidora do alto escalão da Secretária Municipal de Educação de Feijó.

“Durante a lavratura do auto de prisão, restou claro, por meio das testemunhas ouvidas, de prints de conversas de WhatsApp, apresentados na delegacia que o flagranteado, agindo em comunhão de esforços com uma servidora do alto escalão da Secretária Municipal de Educação estariam praticando o crime do artigo 299 do código eleitoral, consubstanciado na prática de dar dávida ou qualquer outra vantagem para obter voto”, diz a nota enviada pelo delegado.

Foram apreendidos alguns bens que estavam à disposição do preso, como combustível, barco, crachás de fiscais de partido e santinhos.

R.M.V pagou o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), a título de fiança, e foi solto. O inquérito será remetido ao Poder Judiciário para posterior análise e providências.