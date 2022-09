Sena Madureira não terá desfile tradicional das escolas em seu aniversário de fundação

Encravada às margens do rio Iaco, a cidade de Sena Madureira foi fundada no dia 25 de setembro de 1904. Sendo assim, no dia 25 desse mês, o município estará celebrando 118 anos de fundação.

As comemorações, no entanto, não contarão com o tradicional desfile das Escolas e Instituições que tradicionalmente ocorria na Avenida Avelino Chaves, retratando a História de Sena Madureira e seus principais personagens.

Nesta quinta-feira (15), em entrevista cedida à imprensa, o secretário municipal de Educação, Altemir Lira, descartou a possibilidade de ocorrer o desfile. “A Exposena estará acontecendo exatamente na semana de aniversário da cidade, então, juntamos toda a nossa equipe da Educação e decidimos não realizar o desfile”, disse.

O secretário acrescentou ainda que o aniversário da cidade vai coincidir com o dia de encerramento da Exposena. “Conversamos com os nossos gestores e equipe da Educação e para preservar e cuidar das nossas crianças não teremos o desfile já que teremos uma aglomeração muito grande no centro da cidade”, ressaltou.

Em anos anteriores, por conta da pandemia da Covid-19, também não houve o desfile.