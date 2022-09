Serena Williams entra para o mesmo panteão de Pelé, Ali e Jordan

O US Open marcou o início e o fim da história de Serena Williams, a maior tenista de todos os tempos. Foi ali que ela começou a sua trajetória, aos 17 anos, em 1999; e agora, aos 40, colocou um ponto final na sua impressionante carreira, com 23 conquistas de Grand Slam .

A norte-americana foi eliminada na terceira rodada do US Open pela australiana Ajla Tomljanović, 46ª do ranking mundial, por 2 sets a 1, mas quase ninguém está dando importância para essa partida. Importante mesmo é saber o quanto essa atleta contribuiu para mudar a história de um esporte considerado branco e elitista.

Serena Williams entra para o panteão dos GOATs, uma palavra em inglês que significa “cabra”, mas na realidade também representa a abreviação de “maior de todos os tempos” (em inglês: “greatest of all time”).

Nesse panteão estão atletas como Pelé, o rei do futebol; Muhammad Ali, a lenda do boxe peso-pesado; Michael Jordan, o insuperável mágico do basquete norte-americano, e alguns outros poucos – não é para qualquer um. Só os monstros sagrados do esporte têm lugar nesse grupo.

Quem quiser conhecer um pouco mais sobre ela, recomendo o filme King Richard: criando campeãs, disponível no serviço de streaming HBO Max. O longa conta a história do empenho dos pais de Venus e Serena Williams para transformar suas filhas nas melhores e mais importantes atletas da história do tênis. É absolutamente impressionante.

Escrevi aqui sobre esse filme e lembro que conclui meu texto com essa frase: “Se fosse uma obra de ficção não seria verossímil”.

É isto.