Suspeito de matar vizinha a facadas tinha ‘namoro imaginário’ com vítima e disse que cometeu crime por ciúmes

Jackson Andrade foi preso na tarde desta sexta-feira. Ele caminhava no bairro da Calçada, na capital baiana, quando foi localizado por uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O suspeito foi reconhecido por pessoas que passavam pelo local em que ele caminhava e acionaram a PM. Ele foi apresentado na 1ª Delegacia de Homicídios (DH) Atlântico, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido.

Jackson vai passar por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e ficará à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Nazaré Barros Lagos, 48 anos, foi encontrada morta por vizinhos dentro do apartamento — Foto: Redes sociais

O crime ocorreu no domingo (18) e Nazaré Barros foi encontrada morta por outro vizinho dentro do apartamento. Inicialmente, a Polícia Civil informou que o suspeito seria namorado dela. No entanto, os vizinhos de Nazaré negaram essa relação entre os dois e a informação foi corrigida.

Jackson Andrade foi flagrado por câmeras de segurança quando saía do apartamento da vítima com uma faca do tipo peixeira. Testemunhas contaram que os dois tiveram uma discussão no início deste mês, mas não detalharam o motivo da briga.

Dois dias antes do crime, a vítima informou a outro vizinho que iria viajar para Feira de Santana, cidade a 100 quilômetros de Salvador, e pediu para que ele alimentasse os cachorros dela. Ao chegar no local para cuidar dos animais, o homem encontrou uma panela em cima do fogo e desconfiou que a vítima não tivesse viajado. Em seguida, foi até o quarto e a encontrou morta.

Nazaré Barros foi enterrada na última terça-feira (20), no cemitério Campo Santo, na capital baiana.