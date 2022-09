Veículo furtado de locadora em São Paulo é recuperado pela PRF no Acre

Na tarde desta sexta-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou, no km 115 da BR 317, no município de Senador Guiomard, um veículo que foi furtado em São Paulo.

De acordo com a PRF, durante os procedimentos de fiscalização do veículo e de seus ocupantes, foi constatado que se tratava de um automóvel de propriedade de uma locadora e que este havia sido furtado no dia 26 de julho na cidade de Suzano, em São Paulo.

O veículo e seus ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard-AC.