Veja como ficou o espaço que vai sediar a Expo Juruá a partir desta quinta-feira

Incia nesta quinta-feira (1) a abertura da 17º Expo Juruá – um dos eventos mais aguardados pela população acreana. Esta edição promete ser a maior dos últimos anos, de acordo com os organizadores, Júlio César Farias e Dudé Lima.

O Governo do Estado já divulgou na manhã desta quinta as primeiras imagens do Parque de Exposição que vai receber pelo menos 300 mil pessoas até o domingo (4), em Cruzeiro do Sul.

“O mesmo sucesso registrado em Rio Branco, nós queremos em Cruzeiro do Sul. É claro que o evento é um pouco menor, mas vai movimentar a economia da regição do Juruá, com a participação de todos os municípios a partir de Feijó, passando por Tarauacá, até Criuzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Taumathurgo”, disse Júlio César.

O primeiro dia de feira conta com abertura dos estandes, atividades musicais nos palcos principal e alternativo e abertura oficial do rodeio.

Confira a programação completa: