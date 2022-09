O Via Verde Shopping está em clima de Copa do Mundo e para ajudar os torcedores a completar os famosos álbuns de figurinhas da Copa disponibilizou um espaço ao lado da loja Marisa equipado, especialmente, para atender o público com conforto.

A sala de troca conta com mesas e pufes para que os colecionadores possam realizar as trocas com outros torcedores com comodidade. Lembrando que a comercialização tanto das figurinhas quanto dos álbuns não está sendo feita no local.