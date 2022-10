Após polêmica sobre desconto à petitas parque Beto Carreiro World emite nota em sua página do instagram

Após polêmica em torno da promoção do próximo domingo (30), que garantiria 25% de desconto para petitas que estivessem vestidos de vermelho. Nesta quinta-feira (27), o parque Beto Carreiro World, que fica localizado em santa Catarina, emitiu nota no Instagram, afim de esclarecer o que eles chamaram de mal entendido.

Segundo o site Poder 360, o parque teria usado a mesma página no Instagram, para divulgar um desconto exclusivo para os eleitores de Luiz Inácio da Silva que passassem o domingo no parque. A regra, era para que essas pessoas vestidas de vermelho, entrassem antes das 8h da manhã e permanecessem até as 17h, o mesmo horário da votação.

“Pra quem reclamou da promoção verde e amarelo, chegou o passaporte Para Todos! Chega de briga… convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente domingo (30/10), pra quem vier de vermelho, entrar antes das 8h e sair depois das 17h”, dizia a publicação da última quarta-feira (26).

Após a polêmica em torno da postagem, os administradores da conta no Instagram do parque retiraram a publicação e disseram que tudo não passava de um mal entendido.