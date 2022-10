A Fazenda 14: Tiago Ramos abre o jogo sobre o ex-enteado Neymar

Tiago Ramos namorou, por um curto período de tempo, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr. Com a posição de padrasto do craque da Seleção Brasileira, o modelo e influencer chegou a conviver com o jogador. Nesta quinta-feira (6/10), o peão conversou sobre o astro com André Marinho.

“Porra, mano, eu torço tanto para que esse cara levante essa porra desse troféu, porque porra, o que esse moleque já fez…”, desejou Tiago. “E ele está confiante, né?”, questionou o parceiro de reality, antes de completar: “Neymar é desenrolado, mano. É fora da curva”. Os peões conversaram sobre as outras seleções, mas voltaram o papo para o craque da Seleção Brasileira. Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, encheu a bola do craque. “Se essas contusões dele não tivessem acontecido… E este tempo que a gente está aqui, o cara deve estar destruindo no PSG. A gente entrou, ele estava fazendo gol demais, mano. Dando passe pra caralho”, defendeu. “E esse cara batendo pênalti, irmão? Não tem um que bate pênalti melhor que ele”, pontuou Thomaz, que também estava no papo. “Aí é sacanagem”, finalizou Tiago.