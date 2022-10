A Fazenda 14: Tiago Ramos mostra tatuagem que fez para mãe de Neymar

Tiago Ramos sempre que pode fala um pouco sobre sua ex-namorada dentro de ‘A Fazenda’. O rapaz teve um relacionamento com Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr. Inclusive foi com o título de “ex-padrasto do Neymar” que Tiago foi anunciado para entrar no reality rural da Record TV.

O rapaz já chegou a se questionar se Nadine estaria torcendo por ele dentro do programa. Tiago revelou que iria gostar se a ex tivesse declarado torcida por ele, porém entende que ela não o faça para preservar a imagem da família, principalmente do filho jogador.

Tiago Ramos até fez uma tatuagem em homenagem a mãe do jogador Neymar, onde tatuou o nome da senhora nas costelas, porém o desenho foi apagado antes do rapaz entrar dentro de ‘A Fazenda’.

Em conversa com seus amigos na madrugada desta terça (11), Tiago revelou que fez a tatuagem com o nome da sua ex.

“Ridículo, né? Você teve a permissão dela?“, indagou Pétala Barreiros. Tiago revelou que não pediu permissão, porém a moça havia gostado do desenho. “Eu não pedi, mas a pessoa gostou. Mas a mídia fez com que isso virasse coisa ruim. Ela me chamou de louco, mas gostou“, disse o rapaz, que completou falando que cobriu a tatuagem para evitar expor Nadine no reality, pois as pessoas iriam cair em cima, mas que agora eles são amigos.

Veja o vídeo: