A Praça é Nossa sofre dura perda e Carlos Alberto desaba no choro: “Não sei como falar”

Um dos humoristas mais populares do país, com carreira consolidada e histórias para contar, Carlos Alberto, que foi recentemente internado após descobrir doença grave, comentou sobre um colega de trabalho que deixou o programa.

A revelação foi feita durante a participação do humorista no poscast PodPah, no YouTube. Em suma, Carlos Alberto falou sobre a saída de Mauricio Manfrini, o Paulinho Gogó. Sendo assim, o apresentador deixou o público surpreso ao descobrir que o querido Paulinho Gogó saiu do SBT para ir à Globo.

Vale lembrar que essa situação é motivo de tensão para o entrevistado. Sabe-se disso, pois Renata Domingues revelou que o próprio Maurício Manfrini ligou para ela e pediu que ela não contasse nada ao protagonista do programa A Praça é Nossa. Sendo assim, por esta razão, Carlos Alberto evitava falar sobre o assunto.

Renata Domingues planejava revelar o ocorrido ao marido em um momento futuro. No entanto, o que a madame não esperava, era que seu marido teria escutado tudo:

“Ele ligou para a minha mulher, só que estava no viva-voz e ele disse: ‘Olha, Renata, não sei como falar, é uma proposta muito boa que vai resolver a minha vida, mas eu não quero perder a minha amizade com ele. Eu devo tudo a ele, eu consegui comprar isso e aquilo”, contou o apresentador. “Ela disse: ‘fala com ele, ele vai entender”, falou Carlos Alberto ao concluir o relato.