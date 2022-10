Acreano aposta R$20 mil em vitória de Jair Bolsonaro e pode ganhar R$52 mil nas eleições 2022

Acreditando na vitória do candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro (PL), um acreano não identificado fez uma aposta em um site de apostas. Com a temática “Eleições presidenciais 2022”, diversas pessoas realizaram também apostas na vitória do presidente à reeleição.

O fato que chamou atenção foi o valor de R$20 mil na aposta, com retornos apontados em mais de R$52 mil e outra aposta no valor de R$6 mil, com retorno acima dos R$15 mil. A aposta de maior valor, recebeu a proposta de encerrar a aposta por R$19.090,91. A imagem da aposta circulou nas redes sociais e diversos comentários foram feitos na postagem.

Nos últimos anos, sites de apostas, principalmente esportivas, têm se popularizado entre a população brasileira, e os acreanos não estão de fora da nova tendência.