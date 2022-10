Na manhã deste sábado (29), apoiadores do candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas de Rio Branco, capital do Acre, e realizaram uma carreata.

A concentração começou às 9h, no estacionamento do Arena da Floresta, e de lá, a militância saiu percorrendo ruas da capital com bandeiras, blusas e outros adereços.

Confira as fotos do fotógrafo Gleilson.