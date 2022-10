Anahí tapa o umbigo no clipe que marca a volta aos palcos: entenda

Anahí liberou o primeiro teaser do videoclipe de Déjame Vivir, regravação do clássico de Juan Gabriel (1950-2016) que marca o retorno dela aos palcos após um hiato de 11 anos. No vídeo em questão, não passou desapercebido aos olhos dos mais atentos o umbigo da popstar mexicana, que está tapado por um assessório que compõe o figurino.

O ato de tapar o umbigo é propriamente um ato simbólico. Não há comprovação científica, mas especialistas espirituais dizem que é como um comando para que seu chakra se feche para energias externas e negativas. VEIO AÍ! Prévia do clipe de "Déjame Vivir", regravação do clássico de Juan Gabriel. pic.twitter.com/bxv8dwp7cz — Anahi Charts (@AnahiOnCharts) October 24, 2022 A volta de Anahí! No início deste mês, Anahí anunciou seu retorno ao mundo do espetáculo com a agência Epik. O anúncio aconteceu em grande estilo através de uma projeção na World Trade Center (WTC), na Cidade do México. O projeto que vai marcar o comeback da ex-RBD, como já citado acima, trata-se da canção Dejáme Vivir, dueto que gravou em 2012 com o cantor Juan Gabriel ainda em vida. A música, por sua vez, está prevista para ser lançada em 27 de outubro.