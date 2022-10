Anvisa autoriza testes em humanos de vacina anti-Covid totalmente brasileira

Durante os testes, a Spin-Tec será aplicada como uma dose de reforço em pacientes já vacinados, ao mesmo tempo que outro grupo receberá dose da AstraZeneca. A partir daí, os pesquisadores pretendem comparar os resultados em relação à produção de anticorpos neutralizantes, anticorpos totais e a resposta das células de defesa.

Caso chegue à fase final apresentando eficácia e segurança, a Spin-Tec pode ser a primeira vacina 100% brasileira. Os pesquisadores solicitaram a autorização para testes em humanos no final de julho, de lá para cá a Anvisa analisou dados dos testes feitos em animais e concluiu que “até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável da vacina candidata”.

O imunizante teve bons resultados em fases pré-clínicas, com camundongos, que demonstraram segurança e indução das células de defesa T contra o novo coronavírus, inclusive em relação à variante Ômicron. Até o momento, havia apenas um imunizante brasileiro para a Covid-19 na fase 1 dos estudos clínicos com humanos, o desenvolvido pelo Senai Cimatec, na Bahia, em parceria com a empresa americana HDT Bio Corp.