Edvaldo, Perpétua, Jorge Viana e Thor participam de encontro com a juventude

Ao longo do encontro, integrantes da União da Juventude Socialista (UJS) entregaram a Thor Dantas uma carta com propostas voltadas às políticas públicas para os jovens. /Foto: reprodução

Os pré-candidatos da Federação Brasil da Esperança participaram, neste sábado (25), de um encontro com integrantes da juventude na sede do PCdoB, em Rio Branco. A atividade reuniu o pré-candidato à reeleição para deputado estadual, Edvaldo Magalhães (PCdoB), a pré-candidata à Câmara dos Deputados, Perpétua Almeida (PCdoB), o pré-candidato ao Senado, Jorge Viana (PT), e o pré-candidato ao governo do Acre, Thor Dantas (PSB).

Durante o evento, os participantes debateram temas relacionados ao cenário político do estado e às demandas apresentadas pelos jovens. Em sua fala, Edvaldo Magalhães fez críticas à atual conjuntura política do Acre e afirmou que a divisão entre grupos da direita ocorreu em razão da disputa pelo poder. Segundo ele, a população precisa apostar em um projeto que represente mudanças para o estado.

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O parlamentar também comentou a situação envolvendo o governador Gladson Cameli e afirmou que a condenação do chefe do Executivo deveria provocar maior reação da sociedade acreana. Para Edvaldo, o momento exige reflexão sobre os rumos da política estadual.

Já Perpétua Almeida destacou ações desenvolvidas durante as gestões da antiga Frente Popular do Acre, citando investimentos em educação, espaços públicos e incentivo à produção local. Segundo a pré-candidata, esse período demonstra que é possível construir um estado com mais oportunidades e reforçou que a participação da juventude será decisiva para esse processo.

Ao longo do encontro, integrantes da União da Juventude Socialista (UJS) entregaram a Thor Dantas uma carta com propostas voltadas às políticas públicas para os jovens. O pré-candidato ao governo afirmou que pretende incorporar essas reivindicações ao seu programa e disse que o Acre enfrenta desafios relacionados à falta de oportunidades para a população jovem.

Jorge Viana também conversou com os participantes e ressaltou a importância do processo eleitoral de 2026. O pré-candidato ao Senado afirmou estar motivado para a disputa e defendeu que a política é um instrumento de transformação da realidade.

O presidente estadual do PCdoB, Eduardo Farias, avaliou que o encontro demonstrou o engajamento político da juventude acreana diante do cenário atual. Na mesma linha, o presidente estadual da UJS, Lucas Souza, afirmou que o objetivo da reunião foi apresentar aos pré-candidatos as principais reivindicações e preocupações dos jovens do estado para os próximos anos.

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Conteúdo Original / Fonte: Ac 24 horas