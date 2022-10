Aos 81 anos, Erasmo Carlos ganha declaração da mulher, de 32, na web: ‘meu lar’

Erasmo Carlos, de 81 anos, ganhou uma declaração de amor da mulher, Fernanda Passos, de 32, na web. A jovem compartilhou um registro raro com o cantor e escreveu na legenda: “Meu lar”.

Erasmo e Fernanda se casaram em janeiro de 2019, após nove anos de namoro. Em entrevista ao EXTRA em 2020, o Tremandão falou das críticas com relação à diferença de idade entre eles.

“Descarrego no meu Imposto de Renda. Sigo sem tornar pública minha vida particular e sorrio normalmente quando me perguntam. Jamais fico irritado com essas coisas. Somos vacinados contra isso”, disse ele.