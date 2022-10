Após incêndio, igreja em Rio Branco promove ações para arrecadar fundos para reforma

Um incêndio acidental ocorrido em março de 2022 na igreja Tenda para as Nações, no Conjunto Rui Lino, em Rio Branco, destruiu toda estrutura interna do espaço, bem como instrumentos, sons, cadeiras e ar condicionado, durante uma reforma na cobertura. Sem desanimar, os fiéis da igreja seguiram com a reforma, desta vez, com pedidos de doações e arrecadações, visto que a obra seria maior do que no início.

Segundo Lívia Calegari, diaconisa da igreja, Deus havia colocado nos corações dos responsáveis pela igreja, para aumentar o espaço e conseguir alcançar mais pessoas. Com isso, a reforma foi iniciada aos poucos e na reconstrução da cobertura, houve o incidente no horário de almoço, que não havia ninguém na igreja.

“Como possuíamos espumas no forro para ajudar na acústica, o fogo pegou nas espumas que se alastrou rapidamente, tomando conta de todo o espaço e acabando com toda estrutura interna. Logo após o incêndio, não paramos a obra, nós recomeçamos, nos levantamos em prol da arrecadação, que vem acontecendo com doações e eventos”, explica.

Como parte das ações para arrecadação, a igreja promove, neste sábado (8), o Festival de Comidas Típicas, a partir das 17h30, com vendas de carne na chapa, rabada, bolos, mousses, cachorro-quente, galinha picante e também a presença de pula-pula para crianças, na praça do Parque do Tucumã, em frente à uma academia de musculação.

A Igreja também realiza uma rifa especial com 11 prêmios, no valor de R$5,00 o bilhete, que podem ser comprados através de dinheiro ou transferência Pix, pela chave CNPJ: 35235543000172, da Igreja Tenda Para as Nações. É necessário enviar o comprovante para o contato (68) 99933-1666, para receber o bilhete. Dentre os prêmios estão um óculos de sol, perfume e hidratante importado, um pix de R$100,00, um ensaio fotográfico, 4 aulas de pilates, limpeza de ar condicionado, entre outros. Além disso, a igreja também recebe doações de qualquer tipo através do Pix.

Enquanto os cultos não podem ser realizados no espaço da Igreja Tenda Para as Nações, no Rui Lino, os fiéis se uniram com a Tenda Esperança, no Conjunto Esperança, para manter as atividades até o fim de agosto. Já em setembro, os cultos de domingo retornaram para o espaço no Rui Lino e as outras atividades na Tenda Esperança. Segundo Lívia, a previsão é finalizar o forro e a rede de ar condicionado para retornar 100% com as atividades até o fim de novembro.