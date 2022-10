Após mãe denunciar suposta ameaça de facção em escola no Acre, gestão se posiciona

Por meio de nota, o gestor da Escola Padre Diogo Feijó, Francisco das Chagas dos Santos Lira, negou as informações repassadas à redação do ContilNet pela mãe de uma aluna, de que pessoas armadas tentaram invadir a instituição na tarde desta terça-feira (18).

CONFIRA MATÉRIA: “Eu queria era sair dali”, diz mãe de aluna que saiu em desespero após escola sofrer ameaça de invasão no Acre

De acordo com a denúncia anônima, por volta das 13h, vários alunos saíram do local em estado de desespero após verem pessoas armadas tentando invadir a escola, mas segundo a equipe gestora, “a equipe do policiamento escolar, inclusive, que recebeu essa “denúncia” esteve na escola para averiguar a informação e pôde confirmar que o ambiente estava tranquilo, com o dia transcorrendo normalmente”.

O ContilNet buscou informações na Polícia Civil e na Secretaria Estadual de Educação e confirme solicitação, segue esclarecimento enviado no final da manha desta quarta-feira (19).

Confira na íntegra:

NOTA DE RESPOSTA

A equipe gestora da Escola Estadual Padre Diogo Feijó, em relação a notícia veiculada na terça-feira, 18, informa que o relatado não condiz com o que de fato ocorreu.

A situação de desentendimento entre alunos e alunas, infelizmente algo recorrente entre os adolescentes, foi devidamente esclarecida e contornada no âmbito da escola. Não houve ameaça de invasão, tampouco pessoas armadas tentando entrar na escola.

A equipe do policiamento escolar, inclusive, que recebeu essa “denúncia” esteve na escola para averiguar a informação e pôde confirmar que o ambiente estava tranquilo, com o dia transcorrendo normalmente.

Por fim, afirmamos que tanto a Escola quanto a Secretaria de Educação (SEE) tratam a segurança dos alunos de forma séria e responsável. Tal notícia, da forma como veiculada causou muito mais alvoroço e sensação de insegurança entre servidores, alunos e seus responsáveis, trazendo situações inoportunas à comunidade escolar.

Francisco das Chagas dos Santos Lira

Gestor da Escola Pe. Diogo Feijó