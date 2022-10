Após polêmica, organização confirma participação de Claudia Leitte na Micareta Salvador

Parece que a tentativa de boicote contra a apresentação de Claudia Leitte no ‘Micareta Salvador’ não deu certo. Em conversa com a reportagem do Bnews, a equipe do evento confirmou a participação da cantora durante o festejo e revelou que a remoção do vídeo dela não foi feita pelo perfil oficial.

“Está confirmado, sim. Existe um perfil, que não é da empresa, o @oficialmicaretasalvador. O perfil do evento é @micaretasdasan”, informou o Grupo San, empresa responsável pela organização da micareta.

Vale lembrar que alguns foliões pediram a remoção da artista da grade após algumas polêmicas envolvendo o suposto apoio dela ao presidente Jair Bolsonaro. Indignado com o cancelamento da irmã, Claudio Junior chegou a sair em defesa de Claudia Leitte nas redes sociais.

