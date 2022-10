Após vitória, filho de Lula vira novo galã da web: “É solteiro?”

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito na noite desse domingo (30/10), tomou conta das redes sociais após derrotar Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Um detalhe sobre o petista, no entanto, tomou conta da web e mobilizou os internautas: Luis Claudio Lula da Silva, filho do político com a ex-primeira-dama Marisa Letícia.

Tudo começou quando Luis Claudio publicou vídeos e fotos comemorando a vitória do pai nas eleições deste ano. As imagens logo tomaram conta da web, e internautas comentaram sobre os atributos físicos do filho do político.

Luis Claudio é filho do presidente eleito com Marisa Letícia, que morreu em 2017 vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). O homem de 37 anos é formado em educação física e atua na área de marketing esportivo. “Fã de esportes, games, animes, filmes e comida!”, define Luis Claudio no perfil de suas redes sociais.